15 Mio. Euro bei Mailänder Drogendealer konfisziert

15 Millionen Euro Bargeld hat die italienische Polizei in einer Wohnung beschlagnahmt, die einem bekannten Mailänder Drogendealer gehört. Es handelt sich um die größte Bargeld-Konfiszierung in der Geschichte des Landes. Die in 28 Kartons verstauten Geldscheine waren im Schlafzimmer des Vaters des Mannes verborgen. Sie befanden sich dort in einem Versteck in der Mauer.