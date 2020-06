Konzerthaus zeigte wieder, "was in der Musik ist"

88 Tage lang war das Wiener Konzerthaus geschlossen. Aber die bisher längste Pause in der 106-jährigen Geschichte des Hauses ist heute, Freitag, Abend zu Ende gegangen. Igor Levit, die Wiener Symphoniker und 100 lose im Mozart-Saal verteilte Konzertbesucher: Jetzt gelte es wieder "kraftvoll zu zeigen, was in der Musik ist", so Intendant Matthias Naske zum Auftakt.