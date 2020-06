Frankfurt will mit Sieg in Bremen Abstiegssorgen vertreiben

Eintracht Frankfurt will mit einem Sieg im Nachholspiel bei Werder Bremen am Mittwoch (20.30 Uhr) einen vorentscheidenden Schritt zum Verbleib in der deutschen Fußball-Bundesliga machen. "Es ist für beide Mannschaften ein wichtiges und bedeutsames Spiel, in dem das Motto gilt: Verlieren verboten", sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter. "Wir haben die Möglichkeit, uns weit weg zu entfernen."