Politiker und Forscher fordern frühen G20-Gipfel

225 früher hochrangige Politiker, Gesundheitsexperten und Forscher haben einen zeitnahen G20-Gipfel gefordert, um armen Ländern in der Corona-Krise zu helfen. Die Pandemie treibe Millionen Menschen in die Armut, erklärten die Unterzeichner am Dienstag in einem offenen Brief. Zu ihnen zählen auch der ehemalige Bundeskanzler Wolfgang Schüssel und der frühere deutsche Außenminister Joschka Fischer.