Deutsche Reisewarnung für EU endet fix nach dem 15. Juni

Deutschland wird seine weltweit geltende Reisewarnung nach dem 15. Juni zumindest für die Europäische Union aufheben. Das kündigte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Mittwoch in einem Instagram-Interview an. "Wir werden uns danach damit beschäftigen, wie es mit den Drittländern weitergeht, also Ländern außerhalb der Europäischen Union. Dazu gehört auch die Türkei."