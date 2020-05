Wiener Konzerttempel starten im Juni neu durch

Jetzt ging letztlich doch alles sehr schnell: Kaum hatte die Bundesregierung am Montag die konkreten Lockerungsregeln für den Kulturbereich verkündet, die am Freitag in Kraft treten, schon haben die beiden Wiener Klassiktanker Musikverein und Konzerthaus ein Programm für Juni respektive Juli auf die Beine gestellt. In beiden Häusern startet man am 5. Juni durch.