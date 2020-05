Rekord bei Corona-Neuinfektionen und Toten in Mexiko

In Mexiko ist binnen 24 Stunden der bisher größte Anstieg an Todesfällen und Neuinfektionen seit dem Ausbruch des Coronavirus in dem Land registriert worden. Die Zahl der Todesfälle stieg um 501 auf 8.134, insgesamt sind nun 74.560 Personen mit dem Virus infiziert, teilte die mexikanische Gesundheitsbehörde mit. In Brasilien wurden 1.039 weitere Todesfälle gemeldet.