Ende von US-Einreisestopp für Europa laut Trump noch offen

US-Präsident Donald Trump lässt weiter offen, wie lange er das Einreiseverbot aus dem europäischen Schengen-Raum in die Vereinigten Staaten aufrechterhalten will. Auf eine entsprechende Nachfrage sagte Trump am Dienstag (Ortszeit) im Weißen Haus in Washington, seine Regierung werde bestimmte Ankündigungen mit Blick auf Länder in Europa zu gegebener Zeit machen.