109 Buben missbraucht - Prozess in Wels gegen Arzt gestartet

Mit coronabedingten Sicherheitsvorkehrungen hat am Dienstag im Landesgericht Wels der Prozess gegen einen Arzt aus dem Salzkammergut, der sich an 109 Buben vergangen haben soll, begonnen. So wurden für die zahlreichen Opfervertreter Einzeltische mit gebührendem Abstand aufgestellt. Die Zuschauer mussten gleich in einen anderen Saal ausweichen, in dem per Video der Prozess übertragen wird.