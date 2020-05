Wegen Cornonakrise nur wenige unerlaubte Grenzübertritte

Die Zahl der unerlaubten Grenzübertritte in die EU auf den Hauptmigrationsrouten ist im April im Vergleich zum Vormonat um 85 Prozent zurückgegangen. Insgesamt wurden im April 900 Fälle registriert, der niedrigste Wert seit Einführung der Statistik im Jahre 2009, wie die EU-Grenzschutzagentur Frontex am Dienstag in Warschau mitteilte. Das historische Tief sei ein Effekt der Coronavirus-Epidemie.