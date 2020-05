Fünf Surfer vor niederländischer Küste ums Leben gekommen

Bei einem Unglück vor der niederländischen Küste sind fünf Surfer ums Leben gekommen. Sie waren laut Polizei am Montag vor einem Strand in Scheveningen bei Den Haag bei starkem Wind im aufgewühlten Meer weggerissen worden. Zwei Surfer wurden Montagabend aus der Nordsee geholt, sie konnten trotz Wiederbelebungsversuchen nicht mehr gerettet werden. Am Dienstag wurden drei weitere Leichen geborgen.