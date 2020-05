Ausgangsbeschränkungen in Großbritannien bleiben bis Juni

Der britische Premierminister Boris Johnson will die seit sieben Wochen geltenden Corona-Ausgangsbeschränkungen im Land bis Juni verlängern. Die Ausgangsbeschränkungen blieben noch bis mindestens zum 1. Juni in Kraft, sagte Johnson am Sonntagabend in einer Fernsehansprache. Gleichzeitig aber sollen einige Lockerungen erfolgen.

So sollen laut Johnson ab Montag Menschen, für - wie etwa Bauarbeiter - die Heimarbeit nicht möglich ist, wieder zur Arbeit gehen dürfen. Ab Mittwoch soll es erlaubt sein, sich in einem lokalen Park die Sonne zu setzen oder mit Mitgliedern des eigenen Haushalts im Freien Sport zu treiben.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie will Großbritannien zudem ein neues Alarmsystem einführen, das ähnlich dem bereits existierenden Terror-Warnsystem funktionieren soll. Damit sollten Behörden und Bevölkerung frühzeitig über einen Anstieg von Infektionen informiert werden, sagte Wohnungsbauminister Robert Jenrick am Sonntag. Indes regte sich auch Kritik an der Kommunikationsstrategie der Regierung.

Das System ist zunächst nur für England geplant. Schottland, Wales und Nordirland sollen nach dem Willen von Johnson folgen. Zuletzt war der Druck auf den Premierminister gewachsen, die Ende März erlassenen Kontaktbeschränkungen zu lockern. Allerdings ist Großbritannien europaweit das Land mit den meisten Corona-Todesfällen.

In der Tageszeitung "Sun on Sunday" warnte Johnson vor der Gefahr, dass die Lockerungen nun zu schnell erfolgten. "Wir sind über den Berg, aber nun müssen wir um so mehr aufpassen, jeden Schritt richtig zu setzen." Auch Bergsteiger wüssten, dass der Abstieg am gefährlichsten sei. "Du musst sicherstellen, nicht zu schnell zu rennen, nicht die Kontrolle zu verlieren und nicht zu stürzen."