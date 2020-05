Einladung zu berühmter Oscar-Party gegen Spende

Mit Hollywood-Stars über den roten Teppich flanieren und nach der Oscar-Gala bis in den Morgen tanzen? Eine Einladung zur alljährlichen "Vanity Fair"-Party im Anschluss an die Oscar-Verleihung zählt zu den begehrtesten Tickets in Hollywood. Im Rahmen einer Spenden-Challenge während der Coronakrise winkt dem Gewinner samt Begleitung im Februar 2021 die Teilnahme an dem Star-Spektakel.