Brasilien: Ex-Minister zu Vorwürfen gegen Bolsonaro befragt

Brasiliens Ex-Justizminister Sergio Moro ist wegen der von ihm erhobenen Anschuldigungen gegen Präsident Jair Bolsonaro von der Polizei befragt worden. Moro traf am Samstag am Sitz der Bundespolizei in der Stadt Curitiba ein, wie AFP-Journalisten berichteten. Vor dem Gebäude versammelten sich Anhänger und Gegner des rechtsradikalen Staatschefs Bolsonaro, die sich gegenseitig beschimpften. Die Polizei musste die beiden Gruppen voneinander trennen.