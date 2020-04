ImPulsTanz-Festival 2020 abgesagt

Das Wiener ImPulsTanz-Festival wird infolge der Coronakrise abgesagt. Die Veranstalter teilten am Mittwoch mit, dass das Festival, das von 9. Juli bis 9. August über die Bühne gehen hätte sollen, weder in der ursprünglich geplanten noch in der später adaptierten Form stattfinden wird. Weite Teile des Programms sollen auf 2021 verschoben werden.