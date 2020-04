24 Mio. Menschen in der EU 2019 materiell unterversorgt

Rund 24 Millionen Menschen in der Europäischen Union bzw. 5,6 Prozent der Gesamtbevölkerung galten 2019 laut Statistik als materiell unterversorgt. Österreich liegt mit einem Prozentsatz von 2,8 unter dem EU-Schnitt und auf dem neunten Platz, wie Eurostat am Mittwoch mitteilte. Am geringsten ist die materielle Unterversorgung in Luxemburg (1,3 Prozent) und Schweden (1,6 Prozent).