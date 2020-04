Mann mit Machete in Wien festgenommen

In der Wiener Innenstadt ist am Dienstag ein mit einer Machete bewaffneter Mann festgenommen worden. Der Verdächtige wurde am Ballhausplatz vor der Präsidentschaftskanzlei gestellt. Er wurde am Nachmittag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt eingeliefert. Die Einvernahme des 33-jährigen Österreichers war am Dienstag noch ausständig.