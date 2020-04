62-jährige Israelin bei Messerattacke verletzt

Bei einer Messer-Attacke in der israelischen Stadt Kfar Saba ist am Dienstag eine 62-jährige Frau verletzt worden. ie Frau habe mehrere Stichverletzungen erlitten, sei aber bei Bewusstsein, teilte der israelische Rettungsdienst mit. Der Angreifer wurde nach Polizeiangaben angeschossen, dadurch lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Stadtverwaltung sprach von einem Anschlag.