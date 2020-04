Anwalt: Strache hat Ibiza-Flug in Privatjet "selbst bezahlt"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Dokumentiert soll der Flug auf Straches von den Ermittlern beschlagnahmten Privat-Handy sein. Im Sommer 2018, also ein Jahr vor dem heimlich aufgenommenen Video auf Ibiza, soll es mit der Familie von Wien in Richtung Partyinsel gegangen sein. Die Maschine soll einem Bekannten Straches gehört haben, der laut "Krone" in einer Rechnungshofliste als Parteispender aufscheint.

Laut "Krone" soll die Justiz den Flug prüfen. Bei der WKStA will man sich zu den angeblich sichergestellten Fotos nicht äußern, selbst habe man diese jedenfalls nicht weitergegeben, hieß es. Straches Anwalt sprach von einem "Skandal, weil mein Mandant den Flug selbst bezahlt hat und dies durch Zahlungsbestätigungen auch belegbar ist". Strache selbst hatte sämtliche Vorwürfe zu verdeckten Parteispenden stets zurückgewiesen.