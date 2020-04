Gestrandeter "Circus Safari" bleibt bis Juni auf Standort

Der "Circus Safari", der auf einem Grundstück in Wien-Penzing von den Coronavirus-Maßnahmen überrascht worden ist, muss die Fläche nicht sofort räumen. Man habe eine Lösung bis zum 31. Mai gefunden, teilte der Vermieter - die Frey-Holding - am Montag mit. So lange darf der Zirkus das Areal nutzen. Auch für die weitere Zukunft gibt es schon Pläne.