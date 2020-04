Knapp 100-jähriger Brite stürmt Charts

Ein fast 100 Jahre alter britischer Weltkriegsveteran ist am Freitag mit seiner Version der Fußball-Hymne "You'll Never Walk Alone" an die Spitze der Charts in Großbritannien gestürmt. Captain Tom Moore hatte in den vergangenen Wochen bereits für Schlagzeilen mit einer Coronavirus-Spendenaktion gemacht, bei der mehr als 28 Millionen Pfund (32 Mio. Euro) zusammenkamen.