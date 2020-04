Italiens Regierung bringt Corona-Hilfspaket durchs Parlament

Facebook

Die Regierung von Premier Giuseppe Conte, die am Donnerstagabend eine Vertrauensabstimmung zum Paket gewonnen hatte, setzte es in der Abgeordnetenkammer am Freitag mit 229 Ja-Stimmen und 123 Gegenstimmen durch. Zwei Abgeordnete enthielten sich der Stimmen. Das Hilfspaket war bereits Anfang April vom Senat abgesegnet worden und kann jetzt in Kraft treten.

Die Oppositionsparteien stimmten geschlossen gegen das Hilfspaket, das sie angesichts der Coronavirus-Krise in Italien als unzureichend bezeichneten. Sie kritisierten, dass die Regierung keine Diskussion über die im Paket enthaltenen Maßnahmen zugelassen habe.

Die Regierung hat bereits ein zweites milliardenschweres Hilfspaket für die Unternehmen verabschiedet. Sie will Liquidität und Bankkredite im Volumen von mehr als 400 Mrd. Euro bereitstellen, 200 Mrd. davon sollen dem Binnenmarkt dienen, der Rest zur Förderung der Ausfuhren. Ein drittes Hilfspaket ist in Planung.

Der Ministerrat in Rom verabschiedete am Freitag zudem das neue Dokument mit der Wirtschafts- und Finanzplanung (DEF). Mit dem DEF will die Regierung das Parlament um die Erlaubnis für zusätzliches Defizit in der Größenordnung von 55 Milliarden Euro gegen die Auswirkungen des Epidemie-Notstands bitten. Das Parlament wird das DEF ab dem 29. April prüfen. Danach soll darüber abgestimmt werden.