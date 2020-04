"New York Festivals": Auch "Terra Mater" mehrfach prämiert

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Unsere Filme zeigen die Vielfalt unseres Planeten in einzigartigen Bildern und spannenden Geschichten", wurde Terra-Mater-CEO Walter Köhler am Freitag in einer Aussendung zitiert. "Wenn das von einer internationalen Fachjury und dem Publikum gewürdigt wird, dann haben wir wohl was richtig gemacht." Preise gab es u.a. für die Dokus "Okavango", "Wilde Insel Borneo" und "Die Sonne - Inferno im All".