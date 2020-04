Kunstunis mit flammendem Appell an Bundesregierung

Auch die sechs österreichischen Kunstuniversitäten haben sich nun mit einem flammenden Appell an die Bundesregierung gewandt, mit dem sie mehr Engagement für die Kunst- und Kulturszene in der Coronakrise fordern. In dem von allen Rektorinnen und Rektoren unterzeichneten Offenen Brief wird die Sorge geäußert, dass durch die Coronamaßnahmen der gesamte Kulturbereich nachhaltig beschädigt werde.