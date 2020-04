Regierungstreue in Syrien bei israelischem Angriff getötet

Bei einem israelischen Luftangriff in der Nähe der zentralsyrischen Stadt Palmyra sind nach Angaben von Aktivisten neun regierungstreue Kämpfer getötet worden. Es handle sich um drei Syrer und sechs Ausländer, teilte die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Dienstag mit.