Real Madrid will Saison in Trainingsstadion zu Ende spielen

Wenn die Fußball-Meisterschaft in Spanien wieder startet, könnte sich Rekordmeister Real Madrid in einem Mini-Stadion wiederfinden. Das Starensemble plant Berichten zufolge, die verbleibenden Partien im vereinseigenen Trainingsstadion Estadio Alfredo di Stefano in Valdebebas außerhalb von Madrid zu Ende zu spielen.