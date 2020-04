51-Jähriger mit Miststreuer in Tirol 60 Meter abgestürzt

Ein 51-Jähriger ist am Sonntag in Vals in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) mit seinem Miststreuer rund 60 Meter über eine steile Wiese abgestürzt. Wie die Polizei berichtete, wurde der Mann dabei von der Zugmaschine geschleudert und blieb schwer verletzt liegen. Zufällig vorbeikommende Spaziergänger hörten den Absturz und alarmierten sofort die Rettungskräfte.