Mann bei Zimmerbrand in Wien-Döbling gestorben

Bei einem Zimmerbrand ist ein 1932 geborener Mann in den frühen Morgenstunden des Ostersonntag in Wien-Döbling ums Leben gekommen. Laut Gerald Schimpf, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, brach das Feuer vor 6.30 Uhr im Zimmer des offenbar Pflegebedürftigen in einem Einfamilienhaus unweit des Hannplatzes aus. Seine Pflegerin konnte den Mann nicht mehr retten und alarmierte die Feuerwehr.