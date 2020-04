Brand in Tschernobyl-Sperrzone noch nicht unter Kontrolle

In der ukrainischen Sperrzone um das havarierte Atomkraftwerk Tschernobyl ist der Waldbrand auch knapp eine Woche nach Beginn des Feuers noch immer nicht unter Kontrolle. Insgesamt seien 380 Feuerwehrleute im Einsatz, teilte der Katastrophenschutz am Freitag in Kiew mit. Das die Brände begünstigende trockene Wetter hält zudem weiter an.