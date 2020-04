Kreml sieht Verhandlungen über Abrüstungsvertrag in Gefahr

Russland sieht wegen der Corona-Pandemie die Verhandlungen über eine Neuauflage des New-Start-Vertrags zur Begrenzung strategischer Atomwaffen in Gefahr. "Wegen des Virus sind wichtige Prozesse unterbrochen. Das ist eine Realität, der wir uns stellen müssen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in Moskau der Agentur Interfax zufolge.