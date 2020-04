Italienischer Luxusschuh-Designer Sergio Rossi ist tot

Sergio Rossi, einer der bekanntesten italienischen Schuhdesigner, ist tot. Er sei am Donnerstag im Alter von Mitte 80 im Krankenhaus von Cesena gestorben, schrieben der "Corriere della Sera" und andere Medien. Die Bürgermeisterin seines Geburtsortes San Mauro Pascoli in der Emilia-Romagna, Luciana Garbuglia, bestätigte den Tod am Freitag.