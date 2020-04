Kundin bei Banküberfall in Wien angeschossen

Bei einem Überfall auf eine BAWAG PSK-Filiale am Rennbahnweg 40 in Wien-Donaustadt ist am Freitagvormittag eine Kundin angeschossen und schwer verletzt worden. Der mit einer Corona-Maske maskierte Täter ist flüchtig. Die Spezialeinheit Cobra, die WEGA und ein Polizeihubschrauber fahndeten nach dem Verdächtigen.