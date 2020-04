Ungarische Pendler dürfen laut WK Grenze passieren

Berufspendler und der Güterverkehr an allen offenen österreichisch-ungarischen Grenzübergängen können nach Angaben der Wirtschaftskammer (WK) Burgenland weiterhin frei passieren. Man habe ein Schreiben der ungarischen Polizei erhalten, wonach derzeit auch die angekündigte "50-Kilometer-Regel" nicht vollzogen werde, teilte die Wirtschaftskammer am Mittwoch in einer Aussendung mit.