Schutzmasken-Spende aus China in Wien eingetroffen

Im Wiener Rathaus sind am Dienstag exakt 39.600 Stück Atemschutzmasken an Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) übergeben worden. Die 370 Kilo schwere Lieferung wurde von der chinesischen Community - konkret von der "Vereinigung von in Österreich lebenden Chinesen" - finanziert und organisiert. Die weitere Verteilung geschieht nun durch die Berufsrettung.