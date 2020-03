Kirche füllt Caritas-Nothilfefonds mit einer Million Euro

Facebook

Die Million wird anteilsmäßig von den Diözesen aufgebracht und der jeweiligen diözesanen Caritas direkt zur Verfügung gestellt. Die Corona-Nothilfe soll somit regional abgewickelt werden. Ziel ist es, den Betroffenen rasch und lokal zu helfen. Im Fokus hat die Hilfsorganisation vor allem Obdachlose, Alleinerziehende, Mindestpensionisten und kinderreiche Familien.

"Wir müssen verhindern, dass die Gesundheitskrise von heute zur sozialen Krise von morgen wird", betonte Kardinal Schönborn. "Als Kirche in Österreich wollen wir ein Zeichen der Nächstenliebe mit den Schwächsten setzen. Helfen wir gemeinsam jenen, die durch die Corona-Krise in eine schwierige Situation geraten. Jede Spende für Menschen in Not hilft konkret, sie macht satt, sie wärmt, sie schenkt Hoffnung und Zuversicht", appellierte Schönborn an die Österreicher, auch weiterhin zu spenden.

Der Caritas-Corona-Nothilfefonds wurde letzte Woche in Zusammenarbeit mit der "Kronen Zeitung" ins Leben gerufen (Caritas Spendenkonto IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560 Kennwort: Corona Nothilfefonds). Spenden an die Caritas sind steuerlich absetzbar und auch online unter möglich.