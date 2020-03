Englische Premier League plant offenbar "Blitz-Saison"

Die Saison der englischen Fußball-Premier-League soll offenbar im Eiltempo und notfalls ausschließlich mit Geisterspielen durchgepeitscht werden. Wie die Zeitung "The Telegraph" am Sonntag berichtete, hat die mit Abstand finanzkräftigste Fußball-Liga der Welt einen Plan in der Schublade, der eine Wiederaufnahme der Spiele am 1. Juni vorsieht.