Tickets, Reisen, Storno - Infos für Fans zur EM 2021

Wann können Fans die österreichische Nationalmannschaft das nächste Mal sehen?

Nach dem bereits zuvor abgesagten Testspiel auswärts gegen Wales (27. März) fällt durch die Entscheidung der UEFA auch das Länderspiel in Wien gegen die Türkei (30. März) ins Wasser. Dass die als EM-Tests geplanten Duelle mit England in Wien (2. Juni) und mit Tschechien in Prag (7. Juni) stattfinden können, ist ebenfalls fraglich. Der nächste Termin wäre dann am 4. September das Auswärtsmatch gegen Norwegen zum Start der Nations League.

Was passiert mit den Karten für die EM-Spiele?

Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Die UEFA betonte, dass alle Fans den Wert der Tickets ersetzt bekommen, wenn sie die Spiele im kommenden Jahr nicht besuchen können. Innerhalb eines Monats soll es weitere Informationen über die Rückerstattung geben, diese sollen via E-Mail und auf der Internetseite euro2020.com/tickets verkündet werden. In den beiden bisherigen Verkaufsphasen hatte die UEFA mehr als 28 Millionen Ticketanfragen verzeichnet. Für Fans der Teams, die sich noch über die nun verschobenen Play-offs qualifizieren, sollte es noch eine weitere Verkaufsphase geben. Nun könnten weitere Tickets wieder in den Verkauf gehen, wenn es Rückläufer gibt. Sollte das Testspiel gegen England abgesagt werden, würde der ÖFB den Kaufpreis rückerstatten.

Können Fans die gebuchten Reisen zu Spielen stornieren?

Das hängt nach Einschätzung von Experten davon ab, in welchem Rahmen die geplante Reise gebucht wurde. "Wenn in dem Reisepaket auch Eintrittskarten enthalten sind, gehört der Eintritt ins Stadion zum Erfolg der Pauschalreise", sagte Paul Degott, Rechtsanwalt für Reiserecht, der dpa. Damit könnten Reisende von dem Vertrag zurücktreten, da die Spiele zum geplanten Zeitpunkt abgesagt wurden. Der Reisepreis sei vollständig zurückzuzahlen, betonte Degott. Eine Veränderung oder Ergänzung des Vertrags, bei Verschiebung der Spiele auf ein anderes Datum, müsse einvernehmlich sein. Anders sieht es laut dem Reiseexperten bei Flügen und Hotels aus, die unabhängig von einem Ticket gebucht wurden. Hier gelten die normalen Stornierungsbedingungen.

Werden die EM-Spiele auf den gleichen TV-Kanälen zu sehen sein?

An der Rechtesituation ändert sich auch nach der Verschiebung nichts. Der ORF wird die Europameisterschaft auch 2021 in Österreich übertragen.