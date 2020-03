Tom Brady wechselt laut Berichten zu Tampa Bay

Quarterback Tom Brady setzt seine Karriere in der National Football League (NFL) übereinstimmenden Medienberichten zufolge bei den Tampa Bay Buccaneers fort. Offiziell wird der Wechsel des 42-Jährigen nach Florida frühestens Mittwochabend, wenn die NFL-Teams Verträge mit sogenannten Free Agents unterschreiben dürfen. Der Superstar war erstmals in seiner Karriere auf dem freien Markt.

© APA (AFP/Getty)

Routinier Brady spielte in den vergangenen 20 Jahren nur für die New England Patriots und feierte in dieser Zeit sechs Super-Bowl-Triumphe. Kein anderer American-Football-Profi hat die Meisterschaft in der NFL so oft gewonnen wie der Kalifornier. Zu seinen Erfolgen gehören neben den sechs NFL-Titeln (2001, 2003, 2004, 2014, 2016, 2018) drei weitere Finalteilnahmen und vier Auszeichnungen als wertvollster Spieler (MVP) der Super Bowl. Erst am Dienstag hatte Brady seinen Abschied von den Patriots verkündet.

Bei den Buccaneers soll der Spielmacher laut Medien rund 30 Millionen US-Dollar (26,89 Mio. Euro) pro Saison verdienen. Auf wie viele Jahre die Zusammenarbeit ausgelegt sein soll, war zunächst nicht bekannt. Tampa Bay war in den vergangenen Tagen aber schon als zukünftiger Arbeitgeber Bradys gehandelt worden, da die beiden Buccaneers-Receiver Mike Evans und Chris Godwin zu den besten Passempfängern der Liga zählen. Brady hatte stets betont, dass für ihn auch die sportliche Perspektive wichtig sei, weil er seinen NFL-Rekord von 30 Play-off-Siegen ausbauen und unbedingt noch ein weiteres Mal die Super Bowl gewinnen will.