Applaus aus Fenstern für Helfer in der Coronakrise

Nach den Balkonkonzerten vom Wochenende waren einige Österreicher am Dienstag Aufrufen zu Applaus für die Helfer in der aktuellen Corona-Krise gefolgt. Um 18.00 Uhr klatschten die Teilnehmer der in Sozialen Medien organisierten Aktion eine Minute lang aus Fenstern und von Balkonen für Mitarbeiter in Gesundheitsberufen, dem Einzelhandel, der Post, dem öffentlichen Dienst und viele andere Berufe.