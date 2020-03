Mann stirbt bei Zimmerbrand in Wien-Döbling

Ein 41-jähriger Mann ist in der Nacht auf Dienstag in Wien-Döbling bei einem Zimmerbrand ums Leben gekommen. Die Einsatzkräfte wurden gegen 3.00 Uhr in die Philippovichgasse gerufen. Laut Berufsfeuerwehr schlugen die Flammen bereits etwa eineinhalb Meter in den Gang des Stiegenhauses, aus den Fenstern der betreffenden Wohnung drang dichter Rauch.