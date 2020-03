Mindestens 17 Tote bei Gasexplosion in Nigeria

Bei einer Gasexplosion in Nigeria sind mindestens 17 Menschen getötet worden. Weitere 25 Menschen seien bei dem Unglück am Sonntag in der Wirtschaftsmetropole Lagos verletzt worden, teilte die Regionalregierung am Montag mit. Zunächst hatten die Behörden von 15 Todesopfern gesprochen.