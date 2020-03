ÖTV-Team bei Davis-Cup-Turnier gegen Deutschland und Serbien

Österreichs Davis-Cup-Team hat am Donnerstag bei der Auslosung des Finalturniers in Madrid kein Glück gehabt. Die Truppe von Kapitän Stefan Koubek bekommt es in der Gruppe F mit Serbien und Deutschland zu tun. "Spanien wünscht man sich nicht, Serbien auch nicht", hatte Koubek im Vorfeld gesagt. Nun kommt es also zum Duell mit dem Weltranglistenersten Novak Djokovic.