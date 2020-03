Juventus-Kicker Rugani positiv auf Coronavirus getestet

Facebook

Das betreffe auch die Personen, die mit Rugani Kontakt hatten. Italien gilt als Epizentrum der Pandemie in Europa. Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus hat die Regierung sämtliche Sportveranstaltungen im Land bis zum 3. April ausgesetzt. Das betrifft auch den Spielbetrieb der Serie A. Das bisher letzte Pflichtspiel hatte Juventus am Sonntag gegen Inter Mailand absolviert. Beim Turiner 2:0 im Derby d'Italia ohne Zuschauer saß Rugani auf der Bank.

Für den kommenden Dienstag ist eigentlich Juventus' Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Olympique Lyon angesetzt. Ob die Partie stattfinden kann, ist aber fraglich.

In Deutschland war am Mittwoch bekanntgeworden, dass Timo Hübers vom Zweitligisten Hannover 96 als erster Fußballprofi in Deutschland positiv auf das Virus getestet worden ist. Der 23-Jährige befinde sich derzeit in häuslicher Quarantäne und habe seit seiner Infektion bei einer Veranstaltung in Hildesheim keinen Kontakt mit seinen Mannschaftskollegen gehabt, teilte sein Club mit.