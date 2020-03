Schweizerin in Osttirol von Lawine teilweise verschüttet

Eine 63-jährige Schweizerin ist am Mittwoch in St. Jakob in Defreggen (Bezirk Lienz) von einer Lawine erfasst und teilweise verschüttet worden. Die Frau war mit einer Tourenskigruppe in Begleitung von Bergführern unterwegs. Der Unfall ereignete sich bei der Abfahrt.