Drei tote Soldaten in Ostukraine - Eskalation droht

In der Ostukraine sind bei Gefechten mit prorussischen Separatisten erneut drei Regierungssoldaten getötet worden. Neun weitere wurden verletzt, wie die ukrainische Armee am Mittwoch in Kiew mitteilte. Das sind die höchsten Verlustzahlen an einem Tag seit Jahresbeginn für die Armee.