Drei Coronavirus-Intensivpatienten in Wien

Am Mittwochabend (Stand: 18.00 Uhr) haben sich in der Bundeshauptstadt sieben an Covid-19 Erkrankte in Spitalsbehandlung befunden. Drei Patienten mussten intensivmedizinisch versorgt werden. Das gab ein Sprecher der Stadt Wien bekannt. Das Land Tirol sprach indes ein generelles Besuchsverbot in Krankenhäusern aus. In Österreich haben sich bisher knapp 250 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

© APA

Das Verbot in Tirol gelte für alle Spitäler, sagte Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP) Mittwochabend in Innsbruck. Ausnahmen soll es nur etwa für Besuche bei Kindern und in der Palliativbetreuung geben. Es handle sich um eine "wichtige Maßnahme", die der Wunsch von allen Spitalern gewesen sei.

Laut Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) befinden sich aktuell zwölf Patienten in diversen Krankenhäusern in Wien. Rund 40 Erkrankte sind in häuslicher Behandlung, ergänzte Hacker. Rund 400 Personen seien isoliert. Die Zahl der bestätigten Fälle in Österreich stieg am Mittwoch indes sprunghaft an: Hatte das Gesundheitsministerium am Morgen noch von 206 Infektionen berichtet, waren es am Nachmittag bereits 245, also um 39 neue Viruserkrankungen mehr.

Die Stadt Wien ist unterdessen intensiv um die Umsetzung der am Dienstag vom Bund erlassenen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus bemüht. Auch die Museen der Stadt Wien bleiben bis auf weiteres geschlossen. Diese Maßnahme erfolge "analog zu den Bundesmuseen", sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) . Flohmärkte finden vorerst ebenfalls nicht mehr statt. Bäder hingegen bleiben offen, "sofern bei ihnen eine Besucherzahl von 100 nicht überschritten wird". Ob Büchereien offen bleiben, wird dem Bürgermeister zufolge derzeit abgeklärt. Gemeinderatssitzungen werden abgehalten. "Wir werden sie so kurz wie möglich halten, aber prinzipiell finden sie statt", betonte Ludwig.

Ludwig sagte, es gebe derzeit keine allgemeine Urlaubssperre für Angestellte der Stadt Wien. "Die Serviceleistungen der Stadt bleiben voll aufrecht." Der Bürgermeister empfahl aber, so weit wie möglich Behördenwege elektronisch abzuwickeln. Außerdem appellierte Ludwig, einerseits nicht sich selbst zu gefährden, andererseits sich um andere zu kümmern. "Zum Beispiel einmal bei der Nachbarin oder dem Nachbarn nachzufragen, ob man ihnen was einkaufen gehen kann", nannte der Bürgermeister ein Beispiel.

Ludwig kündigte an, dass die Stadt eine Million Euro für die Erforschung des Coronavirus bereitstellen wird. Man habe in Wien bei der Life Science sehr gute Voraussetzungen. Am Freitag wird es außerdem einen Gipfel der Stadt mit den Sozialpartnern in Wien geben, bei der es um die Unterstützung der Wirtschaft gehen wird.

Vier an Covid-19 Erkrankte sind inzwischen wieder genesen, gab das Gesundheitsministerium bekannt. Insgesamt wurden bisher knapp 5.400 Personen im Land auf eine mögliche Ansteckung getestet.