Millionenraub am Flughafen von Santiago de Chile

Am Flughafen der chilenischen Hauptstadt Santiago ist Räubern ein Millionen-Coup gelungen. Mehrere Täter seien in zwei Fahrzeugen in den Frachtbereich des Airports eingedrungen und stahlen Geld aus einem Transporter einer Sicherheitsfirma, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei der Beute handelte es sich demnach um 14 Millionen Dollar (12,51 Mio. Euro) und eine Million Euro.