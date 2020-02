Oberösterreichischer Schriftsteller Hans Eichhorn verstorben

Der aus Vöcklabruck stammende Autor und Berufsfischer Hans Eichhorn ist tot. Der mehrfach ausgezeichnete Schriftsteller starb am Samstagvormittag im 65. Lebensjahr nach längerer schwerer Krankheit. Eichhorn wurde 1956 in Vöcklabruck geboren und lebte und arbeitete am Attersee. 1993 erschien sein erstes Buch "Das Zimmer als voller Bauch".