Landesparteitag der Wiener ÖVP mit Wiederwahl Blümels

In der "Metastadt" - ein neues Donaustädter Veranstaltungszentrum in einem ehemaligen Industriebau - hat am Samstag der 36. ordentliche Landesparteitag der Wiener ÖVP begonnen. Im Zentrum steht dabei die Wiederwahl von Parteichef Gernot Blümel. Er hat 2015 den Chefposten der Volkspartei in der Bundeshauptstadt übernommen, wobei er dann 2016 bei einem Parteitag offiziell gewählt wurde.