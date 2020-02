13-jähriger Kärntner durch Knallkörper verletzt

Ein 13 Jahre alter Schüler ist am Dienstag im elterlichen Wohnhaus in der Kärntner Bezirksstadt Feldkirchen von einem explodierenden Blitzknallkörper verletzt worden. Der Bub hatte laut Polizei die Zündschnur immer wieder angezündet und ausgelöscht, dann detonierte der pyrotechnische Gegenstand in seiner linken Hand.